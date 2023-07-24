МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" прекращает поставку топлива с 23 июля, сообщает компания. В Кремле не исключили возможности введения санкций против "Нафтогаза"

"Мы перестаем быть поставщиком "последней надежды", — говорится в сообщении.

Начиная с июля 2020 года компания была официальным компанией-гарантом, чей статус установлен на законодательном уровне на срок три года. Она поставляла газ тем потребителям, которые на два месяца получали разрыв в потоках топлива, и покрывала их потребность в газе пока они не найдут нового поставщика.

Со вчерашнего дня у "Нафтогаз Украины" больше нет оснований и технических возможностей обеспечивать потребителей необходимым объемом газа.

Несмотря на напряженные отношения и конфликт на Украине, Россия продолжает использовать украинскую газотранспортную систему для обеспечения "голубым топливом" страны Европы. Самой Украине Россия газ уже не продает. Разрыв "Газпрома" и "Нафтогаза" создаст сложности ЕС, считает аналитик

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" продолжает организовать суды в отношении транзита газа в Европу из России, при этом украинская компания нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. В случае продолжения недобросовестных действий нельзя исключить введения против нее санкций со стороны РФ.