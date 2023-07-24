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"Нафтогаз" перестал быть последней надеждой для украинцев
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. "Нафтогаз Украины" прекращает поставку топлива с 23 июля, сообщает компания. "Мы перестаем быть поставщиком "последней надежды", — говорится в сообщении. Начиная с июля 2020... ПРАЙМ, 24.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" прекращает поставку топлива с 23 июля, сообщает компания.
"Мы перестаем быть поставщиком "последней надежды", — говорится в сообщении.
Начиная с июля 2020 года компания была официальным компанией-гарантом, чей статус установлен на законодательном уровне на срок три года. Она поставляла газ тем потребителям, которые на два месяца получали разрыв в потоках топлива, и покрывала их потребность в газе пока они не найдут нового поставщика.
Со вчерашнего дня у "Нафтогаз Украины" больше нет оснований и технических возможностей обеспечивать потребителей необходимым объемом газа.
Несмотря на напряженные отношения и конфликт на Украине, Россия продолжает использовать украинскую газотранспортную систему для обеспечения "голубым топливом" страны Европы. Самой Украине Россия газ уже не продает.
Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" продолжает организовать суды в отношении транзита газа в Европу из России, при этом украинская компания нарушает контрактные обязательства и ведет себя неконструктивно. В случае продолжения недобросовестных действий нельзя исключить введения против нее санкций со стороны РФ.