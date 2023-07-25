МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Следственный комитет России фиксирует замедление роста числа коррупционных преступлений в стране — он составил менее 3%, заявил в интервью РИА Новости председатель СК РФ Александр Бастрыкин. СК задержал замглавы Минцифры по подозрению в коррупции

"Если же говорить о ситуации с коррупцией в РФ в целом, то благодаря систематической и слаженной работе можно с уверенностью сказать, что рост коррупционных преступлений замедлился и составил менее 3%. Число расследованных дел — 4,3 тысячи — сопоставимо с данными аналогичного периода прошлого года", — сказал он.

Бастрыкин также выразил уверенность, что совместная работа с другими правоохранительными органами позволит добиться постепенного снижения уровня коррупции.

Вместе с тем он заявил, что не исключает, что с претензиями из-за неуплаты налогов столкнутся и другие блогеры, если не извлекут уроков из примеров коллег, уже ставших фигурантами уголовных дел.

Глава ведомства назвал экономические преступления серьезной проблемой.

"Некоторые зарабатывают миллионы в России, при этом не отдавая ни копейки государству, что в нынешней для страны ситуации недопустимо", — сказал он в интервью РИА Новости.

В качестве примера Бастрыкин напомнил об уголовных делах в отношении популярных блогеров.

"Хотел бы подчеркнуть, что это не некая тенденция — претензии к ним ничем не отличаются от претензий к любому другому бизнесу: для всех одни четкие и простые правила, которые необходимо соблюдать", — отметил он.

Также Бастрыкин заявил, что попытка атаковать Крымский мост — очередной пример того, что для киевского режима, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы.

"Попытка атаковать Крымский мост — еще один пример того, как киевский режим осознанно посягает на объект, по которому передвигаются гражданские транспортные средства. Для них, как для любых террористов, чужды любые моральные принципы: в машине, которая ехала по мосту во время атаки, находилась обычная семья. В результате мужчина и женщина погибли, несовершеннолетняя девочка чудом выжила, но осталась сиротой", — сказал глава СК РФ.

Он напомнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "террористический акт". В рамках уголовного дела назначен ряд экспертиз, в том числе взрывотехническая. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.

Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли.

Вместе с тем Бастрыкин отметил, что объективных оснований утверждать, что число ЧП на железных дорогах в России, в том числе диверсий, возросло, нет; не всегда мотивом таких преступлений является желание изменения государственного строя.

"Мы систематически анализируем уровень и характер преступности. И на сегодняшний день нет объективных оснований утверждать, что число таких преступлений возросло", — сказал он, отвечая на вопрос о том, действительно ли стало больше диверсий на железных дорогах.

Бастрыкин добавил, что, к сожалению, есть такие примеры, когда подобные преступления совершались по заданию украинской стороны.

В качестве примера он рассказал об уголовном деле в отношении Сергея Белавина, который в прошлом году по заданию представителей украинских силовых структур подорвал железнодорожное полотно со следовавшим по нему грузовым поездом сообщением "Гомель — Москва". Эти действия следствие квалифицировало как террористический акт, дело уже направлено в суд.

"Однако хотел бы отметить, что в ходе расследования далеко не всегда подтверждаются версии о наличии у причастных мотива изменения государственного строя или дестабилизации общественного порядка", — подчеркнул Бастрыкин.

Например, по словам главы СК РФ, Западным межрегиональным следственным управлением расследовалось уголовное дело о поджоге имущества ОАО "РЖД" на железнодорожном перегоне Иваново — Текстильный. Установлено, что в декабре прошлого года 15-летние подростки приобрели бензин, вскрыли релейный и батарейный шкафы, а затем облили и подожгли эти шкафы. Их деяния были квалифицированы как умышленное повреждение имущества из хулиганских побуждений общеопасным способом. Сейчас уголовное дело уже направлено в суд. И подобный пример не единичный, подчеркнул Бастрыкин.

"Скорее мы можем говорить о том, что неокрепшая подростковая психика в условиях такой палитры происходящих событий не всегда способна правильно отреагировать на те или иные предложения противозаконного характера, но именно поэтому Следственный комитет старается уделять повышенное внимание профилактике преступности среди несовершеннолетних. Ведь особенно важно — воспитать подрастающее поколение достойными гражданами своей Родины", — подытожил председатель СК РФ.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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