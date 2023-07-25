МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российские работодатели за год стали в 3,2 раза больше публиковать вакансии, на которые они готовы рассмотреть кандидатов старше 45 лет, при этом среди таких позиций больше всего выросли зарплаты у фрезеровщика, строителя и фасовщика, сообщил РИА Новости управляющий директор платформы "Авито работа" Артем Кумпель на основе данных сервиса. В России резко выросло число вакансий в обрабатывающей промышленности

"В первом полугодии 2023 года в сравнении с аналогичным периодом в 2022 году число вакансий, в которых работодатели указывают, что будут рады рассмотреть кандидатов старше 45 лет, увеличилось в 3,2 раза. Лидерами по востребованности сотрудников старшего поколения с начала года стали именно наиболее динамично развивающиеся отрасли: продажи, промышленность, логистика, строительство, HR", — рассказал Кумпель.

При этом лидером по росту зарплат среди вакансий, подходящих для людей старше 45 лет, стал фрезеровщик. В первом полугодии 2023 года, по сравнению с таким же периодом годом ранее, прирост зарплаты этих специалистов в среднем составил 1,7 раза, а в июле 2023 года средняя зарплата составила 101 982 рубля.

Также в 1,6 раза выросли оклады строителя и фасовщика — 93 424 рубля и 62 764 рубля в июле соответственно. В 1,3 раза поднялись зарплаты у токаря (90 757 рублей в июле), сварщика (75 303 рубля), кассира (44 396 рублей) и наладчика (66 232 рубля), и в 1,2 раза — у отделочника (90 801 рубль), слесаря (61 247 рублей) и продавца консультанта (42 889 рублей).

Эксперт отметил, что в текущем году работодатели в РФ в условиях повышенного спроса на сотрудников расширяют воронку найма. Они все чаще предлагают новые форматы занятости и открывают вакансии для сотрудников старшего поколения. "Российский бизнес понимает, что предубеждения против сотрудников старшего поколения или, наоборот, слишком юных только мешают эффективному развитию", — добавил Кумпель.