МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Сложности, с которыми столкнулась Россия из-за санкций Запада, в долгосрочной перспективе позитивно повлияют на развитие экономики страны и приведут к полномасштабному изменению всего внутреннего рынка, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв. МИД заявил, что новые антироссийские санкции не останутся без ответа

"При всех сложностях, с которыми экономика России за последний год столкнулась – беспрецедентные санкции, полный разрыв многих логистических связей, в долгосрочной перспективе происходящие события должны иметь позитивный эффект для изменения характера и модели развития экономики", — сказал он.

Они, по его словам, "ведут к полномасштабному изменению всего внутреннего рынка страны".

"Иного варианта у России сегодня нет. Надо осознать, чтобы обеспечить национальную безопасность, мы так или иначе вынуждены произвести сейчас перегруппировку всей структуры экономики", — заметил эксперт.

Передел российского рынка, добавил Широв, создает дополнительную доходность нашей экономики, которую бизнес может использовать по-разному. "Одни направляют эти доходы на открытие своего производства, другие – на его расширение, третьи используют их как инвестиции", — заключил директор ИНП РАН.

Также он отметил, что масштабный поворот российского экспорта с запада на восток доказал всем всю бессмысленность антироссийских санкций Запада, заявил РИА Новости директор Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН Александр Широв.

"Масштабное переформатирование российского экспорта с запада на восток доказало всем всю бессмысленность антироссийских санкций… Мировая экономика сильно изменилась. Если международные финансовые потоки все еще контролируются западными странами, то торговые — уже нет", — сказал Широв.

По его словам, что касается импорта в Россию, то большая часть самой разнообразной продукции сейчас производится не на западе, а в развивающихся государствах Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, поэтому Запад и здесь бессилен.

"То есть, когда Вашингтон и Брюссель угрожающе говорят всем им: "Ребята, в Россию никаких товаров вы больше поставлять не будете, потому, что мы так хотим!" — они поступают не в соответствии с призывами, а руководствуясь национальными интересами, главный из которых состоит в том, чтобы расширять рынки сбыта", — заметил директор ИНП РАН.

"Да, пока развитые страны контролируют большую часть наиболее эффективных научно-технологических разработок, но и тут время их монополии подходит к концу", — заключил Широв.

В то же время он подчеркнул, что Соединенные Штаты, заморозив золотовалютные резервы России, скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира.

"Уговоры Соединенных Штатов покупать у них побольше долларов уже не срабатывают", — сказал он. По его словам, эта валюта перестает быть твердой.

"Заморозив золотовалютные резервы России, Соединенные Штаты скомпрометировали валюты развитых стран в глазах всего мира. Многие, не только в России, глядят теперь на них как на рискованные активы", — заметил Широв.

"Никто не хочет копить, хранить у себя доллары в прежних объемах. Смысл? Чтобы в один прекрасный день американцы взяли, да и заморозили бы их", — подчеркнул директор ИНП РАН.

Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы страны: министр финансов Антон Силуанов оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России.

Также Широв отметил, что структурная перестройка приведет экономику страны к новому качеству, в результате чего труд в России должен стать дорогим.

"Структурная перестройка, которая в итоге и приведет экономику России к новому качеству, предполагает, что труд должен быть дорогим. В более эффективной экономике будут более качественные рабочие места, и естественным образом вырастет заработная плата", — сказал он.

Отвечая на вопрос о выплатах участникам СВО, эксперт заметил, что "хотя сумма это немалая — примерно 2 триллиона 100 миллионов рублей в год, она не критичная с точки зрения возможности государства эти выплаты обеспечить". Широв пояснил расчеты следующим образом: "если исходить из того, что в зоне СВО находится примерно 700 тысяч военнослужащих, умножаем это число сначала на 250 тысяч рублей, а затем на 12 месяцев, то получается минимальная оценка в 2 триллиона 100 миллионов рублей".

ВВП России в 2023 году, по его словам, ожидается на уровне 160 триллионов рублей.

Другое дело, заметил эксперт, что, когда СВО закончится, такая численность военнослужащих, скорее всего, не потребуется. "Демобилизация неизбежна. Люди начнут возвращаться домой на свои гражданские рабочие места с уровнем оплаты труда в 30-50 тысяч рублей", — заметил директор ИНП РАН.

Поэтому, с его точки зрения, переформатирование роста экономики невозможно с низким уровнем оплаты труда в базовых секторах промышленности. "Повышение уровня зарплат неизбежно должно произойти, но не просто так, а по мере повышения эффективности экономики", — подчеркнул Широв.

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