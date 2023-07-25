МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2-2,5% ВВП, однако ресурсов для выполнения плановых и дополнительных расходов бюджета, которые возникают в течение года, достаточно, заявил министр финансов Антон Силуанов. Путин подписал закон об исполнении бюджета России за 2022 год

"Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2-2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии. У нас достаточно ресурсов и для выполнения плановых расходов, и дополнительных, которые возникают в течение года", — сказал он в интервью АиФ.

Согласно закону о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, доходы бюджета России в 2023 году запланированы на уровне 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона рублей (19,4% ВВП), дефицит — 2,925 триллиона рублей. В течение всей трехлетки бюджет запланирован дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025 году — 0,7% ВВП.

В середине июля глава Минфина допускал, что дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года может измениться как в одну, так и другую сторону от плановых значений. Тогда же он сообщил, что министерство не видит особых рисков исполнения бюджетных обязательств в 2023 году, а средства на новые задачи будут найдены.

В начале июля Минфин РФ сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода — федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы — 12,381 триллиона.

При этом Силуанов отметил, что финансирование дефицита бюджета РФ обходится недешево, емкость внутреннего рынка ограничена.

Отвечая на вопрос в интервью АиФ о том, насколько дорого Минфину обходится дефицит бюджета, министр ответил: "Недешево, прямо скажем, поскольку емкость нашего внутреннего рынка ограничена, чтобы продавать большие объемы долговых бумаг, нам нужно заинтересовать покупателей, то есть инвесторов. В основном это банки".

"Банки говорят: давайте больше доходности по этим бумагам. Сейчас за привлеченные деньги мы платим уже больше 11% за 10-летние бумаги. Инфляция — 3,6%, ставка ЦБ — 8,5%, а мы по 11% занимаем. Потому что инвесторы видят, какие у государства большие аппетиты на заимствования, готовы покупать, но только дороже. Они же рыночники, хоть и наши, отечественные", — добавил министр.

Силуанов также прокомментировал, почему наращивание госдолга приводит к росту ставок по кредитам. "Когда мы покупаем у банков деньги по 11%, мы задаем уровень ставок на рынке. У банков есть выбор: дать предприятию кредит под 11% или Минфину в долг под те же 11%. Государственные облигации — это стопроцентное обеспечение и самая высокая надежность. А вот кредиты населению или предприятиям — это риски. Выбор тут очевиден. И если государству банки дают в долг под 11% без риска, то кредиты с рисками будут стоить 12-13% и выше", — сказал он.

"Если бы дефицит бюджета был меньше, то и брать в долг столько не понадобилось бы — стоимость займов была ниже. Тогда и на рынке кредитования ставки снизятся. Поэтому дефицит бюджета в конечном счете влияет на стоимость денег", — заключил Силуанов.

В начале июля Минфин РФ сообщил предварительную оценку дефицита бюджета страны за первые полгода — федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с дефицитом в 2,595 триллиона рублей, расходы составили 14,976 триллиона рублей, а доходы — 12,381 триллиона. В середине июня глава Минфина сообщал РИА Новости о том, что министерство планирует в этом году занять на рынке 3,5 триллиона рублей, которые пойдут для "финансирования наших расходов и для погашения ранее взятых долговых обязательств".

В первом квартале Минфин России разместил облигации федерального займа на 738,4 миллиарда рублей по номиналу, выполнив на 92,3% квартальный план (800 миллиардов рублей), во втором квартале министерство разместило ОФЗ на 835,9 миллиарда рублей, выполнив на 98,3% план (850 миллиардов рублей). В третьем квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 1 триллион рублей по номиналу.

Вместе с тем Минфин РФ, по словам Силуанова, рассчитывает получить запланированные 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов в бюджет 2023 года при текущих ценах нефти, рассматривает для этого дальнейшие меры по совершенствованию налогов.

"Сейчас видим, что удаётся выйти на 8 триллионов рублей доходов", — заявил он, говоря о нефтегазовых доходах бюджета РФ за 2023 год.

Он напомнил, что Минфин в текущем году прогнозировал общий объем нефтегазовых доходов на уровне 8,9 триллиона рублей. Из них бюджетное правило позволят направить на расходы 8 триллионов рублей, а оставшиеся 900 миллиардов рублей Минфин планировал перечислить в ФНБ.

Эти ожидания соответствуют прогнозу цены российской нефти примерно на уровне 60 долларов за баррель. При этом Силуанов напомнил, что российская нефть торгуется с дисконтом к нефти марки Brent.

"Сейчас расчетный дисконт — 25 долларов за баррель к марке Brent. Планируем его снижение до 20 долларов за баррель. Рассматриваем дальнейшие меры по совершенствованию расчета налогов от экспорта нефти", — сказал министр. "Brent сегодня стоит 80 долларов за баррель. Минус 20 — это получается 60 долларов. При такой цене наберем 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов", — заявил он.

Тем не менее, что касается оптимальной для России цены на нефть, то, по мнению министра, "чем выше, тем лучше". "Но если серьезно, нужна прогнозируемость, резкие колебания вредят рынку. Поэтому Россия кооперируется со странами ОПЕК. Для расчета налогов мы используем цену марки Urals, рассчитанную либо от котировок, либо от цены марки Brent с дисконтом", — добавил Силуанов.

Вместе с тем, глава Минфина признал, что пока поступления от экспорта нефти и газа отстают от плана. "Пока в ФНБ деньги не направлялись, только забираем оттуда, поскольку на нефтегазовые доходы влияют внешние ограничения", — сказал он.