МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Австралии во 2-м квартале 2023 года замедлилась сильнее, чем ожидалось, благодаря снижению цен на путешествия и бензин, что указывает на ослабление давления в сторону очередного повышения процентных ставок. Индекс доверия потребителей в США в июле вырос лучше прогноза

Согласно опубликованным в среду данным Австралийского бюро статистики, индекс потребительских цен (CPI) во 2-м квартале увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, показав самый маленький рост с 3-го квартала 2021 года. Прогноз рынка предполагал рост индекса на 1,0%.

По сравнению с тем же периодом предыдущего года CPI вырос на 6,0% после роста на 7,0% в 1-м квартале. На рынке прогнозировали годовой рост индекса на 6,2%.

В июне CPI вырос на 5,4% по сравнению с тем же месяцем 2022 года после роста на 5,5% в мае.

Внимательно отслеживаемый индикатор базовой инфляции, усеченный средний CPI, вырос во 2-м квартале на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5,9% по сравнению со 2-м кварталом прошлого года. Прогноз предполагал годовой рост индекса на 6,0%.