2023-07-26T08:02:24+03:00
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2023
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Индекс потребительских цен в Австралии увеличился во втором квартале
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Инфляция в Австралии во 2-м квартале 2023 года замедлилась сильнее, чем ожидалось, благодаря снижению цен на путешествия и бензин, что указывает на ослабление давления в сторону... ПРАЙМ, 26.07.2023
экономика, новости, австралия, индекс потребительских цен, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Инфляция в Австралии во 2-м квартале 2023 года замедлилась сильнее, чем ожидалось, благодаря снижению цен на путешествия и бензин, что указывает на ослабление давления в сторону очередного повышения процентных ставок.
Согласно опубликованным в среду данным Австралийского бюро статистики, индекс потребительских цен (CPI) во 2-м квартале увеличился на 0,8% по сравнению с предыдущим кварталом, показав самый маленький рост с 3-го квартала 2021 года. Прогноз рынка предполагал рост индекса на 1,0%.
По сравнению с тем же периодом предыдущего года CPI вырос на 6,0% после роста на 7,0% в 1-м квартале. На рынке прогнозировали годовой рост индекса на 6,2%.
В июне CPI вырос на 5,4% по сравнению с тем же месяцем 2022 года после роста на 5,5% в мае.
Внимательно отслеживаемый индикатор базовой инфляции, усеченный средний CPI, вырос во 2-м квартале на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом и на 5,9% по сравнению со 2-м кварталом прошлого года. Прогноз предполагал годовой рост индекса на 6,0%.