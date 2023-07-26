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Россия поддерживает стремление Африки к прогрессу, заявил Путин
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Россия поддерживает стремление стран Африки к достижению прогресса и социально-экономической стабильности, заявил президент Владимир Путин. Глава государства в среду... ПРАЙМ, 26.07.2023
экономика, новости, владимир путин, саммит "россия —африка", экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россия поддерживает стремление стран Африки к достижению прогресса и социально-экономической стабильности, заявил президент Владимир Путин.
Глава государства в среду поприветствовал участников и гостей Экономического и гуманитарного форума "Россия — Африка".
"Россия поддерживает стремление африканских государств к социально-экономической стабильности и прогрессу", — следует из текста опубликованной на портале Кремля телеграммы.
Путин отметил в документе, что российско-африканское сотрудничество вышло на новый уровень. По словам президента, Москва намерена развивать партнерство с регионом в торговле, инвестициях, борьбе с бедностью, кадровой политике, продовольственной безопасности, изменении климата и других направлениях.
Кроме того, добавил глава государства, Россия продолжит содействовать африканским партнерам в укреплении суверенитета и более активном участии в решении глобальных вопросов.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.