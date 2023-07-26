2023-07-26T13:05:00+03:00
2023-07-26T13:14:49+03:00
2023-07-26T13:05:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230726/841191403.html
ФАС раскрыла картель ЧОПов при оказании ими услуг для социальных объектов
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель частных охранных предприятий (ЧОПов) "Кончак" и "Альтаир", организованный с целью поддержания в Москве уровня цен на... ПРАЙМ, 26.07.2023
бизнес, экономика, новости, фас, рф, чоп
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/90/834439092.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/90/834439092.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/90/834439091.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/90/834439091.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/90/834439079.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83443/90/834439079.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20230725/841183032.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель частных охранных предприятий (ЧОПов) "Кончак" и "Альтаир", организованный с целью поддержания в Москве уровня цен на охранные услуги в том числе для медицинских учреждений, общая стоимость контрактов в итоге превысила 2 миллиарда рублей, сообщила служба.
"Антимонопольная служба признала ООО ЧОП "Кончак" и ООО "ЧОП "Альтаир" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 16 торговых процедурах на оказание охранных услуг для медицинских учреждений и других социальных объектов на территории города Москвы. Общая стоимость контрактов составила 2 084 731 702 рубля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что часть торгов проводилась в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".
Служба напоминает, что за заключение картельного сговора предусмотрено наказание в виде оборотного штрафа.