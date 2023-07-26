МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) раскрыла картель частных охранных предприятий (ЧОПов) "Кончак" и "Альтаир", организованный с целью поддержания в Москве уровня цен на охранные услуги в том числе для медицинских учреждений, общая стоимость контрактов в итоге превысила 2 миллиарда рублей, сообщила служба. ФАС оценит влияние молочных комбинатов на установление цен на молоко

"Антимонопольная служба признала ООО ЧОП "Кончак" и ООО "ЧОП "Альтаир" нарушившими антимонопольное законодательство. Компании заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 16 торговых процедурах на оказание охранных услуг для медицинских учреждений и других социальных объектов на территории города Москвы. Общая стоимость контрактов составила 2 084 731 702 рубля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что часть торгов проводилась в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение".

Служба напоминает, что за заключение картельного сговора предусмотрено наказание в виде оборотного штрафа.