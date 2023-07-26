МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте Бразилии до "ВВ" с "ВВ-", прогноз по рейтингу стабильный, следует из пресс-релиза агентства. "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг "Росгосстраха" на уровне "ruAA"

"Повышение рейтинга отражает лучшие, чем ожидалось, макроэкономические и фискальные показатели.., активную политику и реформы, которые этому способствовали, а также ожидания Fitch того, что новое правительство будет работать над дальнейшими улучшениями", — пишет Fitch.

Рейтинг страны, как указывает агентство, поддерживается ее крупной и диверсифицированной экономикой, высоким доходом на душу населения и развитым домашним рынком. В то же время он сдерживается высоким государственным долгом, негибким бюджетом, слабым экономическим ростом, а также относительно низким рейтингом корпоративного управления.

Импульс к экономическому росту в Бразилии продолжается в 2023 году после "здорового" восстановления после пандемии, которому способствовал большой урожай сельскохозяйственных культур. Fitch прогнозирует рост ВВП страны в текущем году на 2,3%, в 2024 году — на 1,3%.

Негативное рейтинговое действие последует в случае значительных изменений в политике Бразилии, которые могут подорвать доверие к налогово-бюджетной политике, а также привести к макроэкономической нестабильности. К позитивному рейтинговому действию может привести появление свидетельств улучшения перспектив инвестиций и экономического роста страны.