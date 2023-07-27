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Забайкалье получит 3,5 миллиарда рублей на развитие Читы и Краснокаменска
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Забайкальский край получит около 3,5 миллиарда рублей для строительства и реконструкций объектов в рамках мастер-планов Читы и Краснокаменска, сообщил в своём телеграм-канале... ПРАЙМ, 27.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Забайкальский край получит около 3,5 миллиарда рублей для строительства и реконструкций объектов в рамках мастер-планов Читы и Краснокаменска, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Осипов.
"Забайкальский край получит около 3,5 миллиарда рублей на развитие Читы и Краснокаменска в рамках мастер-планов. Такое решение принял штаб правительственной комиссии по региональному развитию под руководством зампреда правительства России Марата Хуснуллина", — написал Осипов.
Он уточнил, что финансирование будет использовано для строительства и реконструкции дорог в Чите, капитального ремонта бассейнов при школах и ремонта учебно-производственной базы техникумов в Краснокаменске, модернизации систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
Отмечается, что в ДФО восемь регионов получат специальный казначейский кредит (СКК) на общую сумму порядка 17,8 миллиарда рублей.
Механизм СКК запущен в 2023 году как продолжение уже действующей программы инфраструктурных бюджетных кредитов в рамках социально-экономической инициативы правительства "Инфраструктурное меню". Оператором программы выступает Фонд развития территорий.