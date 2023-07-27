СМИ: эмбарго затронет 8,5 процентов поставок в Россию продукции из рыбы и морепродуктов
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Всего 8,5% поставок в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов в январе-апреле текущего года приходилось на долю недружественных стран, подсчитало РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade.
Правительство России запретило до конца 2023 года ввоз такой продукции из недружественных стран, в том числе из Евросоюза, США и Норвегии. Ограничения освободят отдельные ниши рынка для отечественных производителей, в том числе в премиальном сегменте, отмечало Росрыболовство.
Согласно расчетам агентства, в странах, против которых правительство ввело эмбарго, Россия в январе-апреле закупила лишь около 8,5% импортной готовой продукции из рыбы и морепродуктов на 2 миллиона долларов.
Основными "недружественными" поставщиками были Италия, которая за четыре месяца поставила в Россию продукции на 750 тысяч долларов, Словения (570 тысяч долларов) и Литва (226 тысяч долларов).
В то же время дружественные государства за тот же период поставили в РФ готовой продукции из рыбы и морепродуктов на 21,9 миллиона долларов. Абсолютным лидером является Чили, которая за четыре месяца экспортировала в Россию таких товаров на 15,2 миллиона долларов. На втором месте расположилась Индия с поставками в 4,6 миллиона долларов, на третьем — Армения с экспортом в 1,2 миллиона долларов.
В число недружественных стран и территорий входят: Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания, государства Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.
https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841199947.html