МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Всего 8,5% поставок в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов в январе-апреле текущего года приходилось на долю недружественных стран, подсчитало РИА Новости на основе данных платформы ООН Comtrade. Постпреды Евросоюза продлили персональные санкции против России

Правительство России запретило до конца 2023 года ввоз такой продукции из недружественных стран, в том числе из Евросоюза, США и Норвегии. Ограничения освободят отдельные ниши рынка для отечественных производителей, в том числе в премиальном сегменте, отмечало Росрыболовство.

Согласно расчетам агентства, в странах, против которых правительство ввело эмбарго, Россия в январе-апреле закупила лишь около 8,5% импортной готовой продукции из рыбы и морепродуктов на 2 миллиона долларов.

Основными "недружественными" поставщиками были Италия, которая за четыре месяца поставила в Россию продукции на 750 тысяч долларов, Словения (570 тысяч долларов) и Литва (226 тысяч долларов).

В то же время дружественные государства за тот же период поставили в РФ готовой продукции из рыбы и морепродуктов на 21,9 миллиона долларов. Абсолютным лидером является Чили, которая за четыре месяца экспортировала в Россию таких товаров на 15,2 миллиона долларов. На втором месте расположилась Индия с поставками в 4,6 миллиона долларов, на третьем — Армения с экспортом в 1,2 миллиона долларов.

В число недружественных стран и территорий входят: Австралия, Албания, Андорра, Багамские Острова, Великобритания, государства Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария и Япония.