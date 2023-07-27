2023-07-27T07:26:00+03:00
2023-07-27T07:34:37+03:00
2023-07-27T07:26:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841200300.html
ФСБ намерена отсудить у "Туполева" 800 миллионов рублей
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной службы безопасности России, требующей взыскать около 799 миллионов рублей с авиастроительной компании ПАО "Туполев",... ПРАЙМ, 27.07.2023
новости, экономика, россия, фсб, иск, туполев
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/09/835860935.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/09/835860935.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/09/835860934.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/09/835860934.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/09/835860933.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83586/09/835860933.jpg
https://1prime.ru/transport/20230719/841128709.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной службы безопасности России, требующей взыскать около 799 миллионов рублей с авиастроительной компании ПАО "Туполев", входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха".
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 26 июля. Основания исковых требований в материалах суда пока не указаны, к рассмотрению иск на данный момент еще не принят.
ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.