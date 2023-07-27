МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Федеральной службы безопасности России, требующей взыскать около 799 миллионов рублей с авиастроительной компании ПАО "Туполев", входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию "Ростеха". ФСБ сообщила, как используется сухопутный коридор в Крым

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 26 июля. Основания исковых требований в материалах суда пока не указаны, к рассмотрению иск на данный момент еще не принят.

ПАО "Туполев" – ведущее российское предприятие в области проектирования, производства и послепродажного сопровождения ракетоносцев-бомбардировщиков и самолетов специального назначения, головное предприятие дивизиона стратегической и дальней авиации Объединенной авиастроительной корпорации.