С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Доля Африки во внешней торговле России в текущем году составляет 3,7%, в прошлом году она составляла 2,3%, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов на саммите "Россия — Африка". России невыгодно налаживать торговлю с Гагаузией, сообщила аналитик

"Одну цифру приведу. Наш крупнейший порт на Черном море, "Новороссийск" — рост 29% контейнерных перевозок по первому полугодию этого года по сравнению с годом прошлым. Существенный вклад в это вносят страны Африки, в том числе общая доля торговли с Африкой у нас в прошлом году была 2,3% от всего товарооборота Российской Федерации, в этом году уже 3,7%", — сообщил он в рамках сессии "Новые логистические маршруты Россия — Африка".

"То есть совершенно очевидно, что то освобождающееся место, которое те недружественные страны (оставили — ред.), оно очень быстро заполняется теми странами, которые готовы к сотрудничеству и, в том числе, африканскими странами", — оценил он.

Он также прокомментировал ситуацию с международным транспортным коридором (МТК) "Север — Юг", который также обсуждался на сессии.

"У нас все обстоит неплохо по транспортному коридору "Север — Юг", который мы сегодня обсуждаем. У нас прирост практически по всем видам транспорта и по всем видам перевозок порядка 30-35%. Это касается и сухопутного, и железнодорожного и, конечно, морского транспорта. Поскольку мы говорим сегодня применительно к сотрудничеству с африканскими странами — коллеги правильно говорят, что 90% этого оборота — это морской транспорт", — отметил Давыдов.

МТК "Север — Юг " – это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбай (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существует три маршрута МТК: Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). В мае Россия и Иран подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута " Север — Юг " – Решт — Астара в Иране.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.