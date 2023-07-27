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2023
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ЦБ Турции обновил прогноз по инфляции
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Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец года до 58%, сообщила в четверг председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан. "Мы повысили прогноз по инфляции на конец 2023 года... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, новости, турция, цб, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СТАМБУЛ, 27 июл — ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец года до 58%, сообщила в четверг председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан.
"Мы повысили прогноз по инфляции на конец 2023 года до 58%. Прогноз на 2024 год обновлен до 33%, а что касается 2025 года, то ожидаем, что инфляция снизится до 15%", — сообщила Эркан на пресс-конференции.
По ее словам, согласно новому прогнозу банка, продуктовая инфляция в 2023 году будет на уровне в 61,5%.
Ранее регулятор сохранил эти прогнозы без изменений: на уровне 22,3% годового роста цен на конец 2023 года и 8,8% на весь 2024 год, но в минувший четверг в ситуации падения курса национальной валюты — лиры — и повышения цен на энергоносители повысил учётную ставку (ставку аукционного однонедельного репо) до 17,5% с 15%. Эксперты в свою очередь прогнозировали, что регулятор пойдет на осторожное повышение, чтобы не затруднять положение бизнес-сферы.