СТАМБУЛ, 27 июл — ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил прогноз по инфляции на конец года до 58%, сообщила в четверг председатель ЦБ Хафизе Гайе Эркан. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,19 процента

"Мы повысили прогноз по инфляции на конец 2023 года до 58%. Прогноз на 2024 год обновлен до 33%, а что касается 2025 года, то ожидаем, что инфляция снизится до 15%", — сообщила Эркан на пресс-конференции.

По ее словам, согласно новому прогнозу банка, продуктовая инфляция в 2023 году будет на уровне в 61,5%.

Ранее регулятор сохранил эти прогнозы без изменений: на уровне 22,3% годового роста цен на конец 2023 года и 8,8% на весь 2024 год, но в минувший четверг в ситуации падения курса национальной валюты — лиры — и повышения цен на энергоносители повысил учётную ставку (ставку аукционного однонедельного репо) до 17,5% с 15%. Эксперты в свою очередь прогнозировали, что регулятор пойдет на осторожное повышение, чтобы не затруднять положение бизнес-сферы.