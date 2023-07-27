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Глава Афросоюза оценил, как Россия справляется с санкциями
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У России получилось эффективно противостоять санкциям, введенным против страны после обострения конфликта на Украине, сказал председатель Африканского союза Азали Ассумани в... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, новости, санкции, россия, афросоюз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. У России получилось эффективно противостоять санкциям, введенным против страны после обострения конфликта на Украине, сказал председатель Африканского союза Азали Ассумани в интервью РИА Новости.
"Россия с президентом (Владимиром) Путиным показала нам, что она смогла хорошо противостоять (санкциям) с течением времени", — заявил Ассумани в беседе с агенством.
Кроме того, ранее координатор по санкционной политике госдепартамента США Джеймс О'Брайен заявлял, что Россия сможет поддерживать себя еще долгое время.
Председатель Афросоюза добавил, что Россия имеет право выдвигать требования по снятию санкций в ходе переговоров по Украине. Он также подчеркнул, что у европейских стран больше нет ресурсов для новых ограничений.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.