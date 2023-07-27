МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин похвалил работу компании "Норникель" по улучшению экологических показателей работы предприятий. В частности, речь идет о снижении выбросов диоксида серы.

"Очень важно, что компания начала системно заниматься экологией и тем, что беспокоило людей. Что касается федерального проекта "Чистый воздух" — там, вы знаете, не менее 20% снижения выбросов было необходимо достичь. Следование всем нормативам — по задумкам и по тому, что на сегодняшний день становится очевидным, — снимет отсюда загрязнение", — отметил глава кабмина, посещая цеха Надеждинского металлургического завода (НМЗ), построенные по "серной программе".

"Серная программа"- важная экологическая инициатива "Норникеля", а также главная составляющая федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Ее стоимость превышает 300 миллиардов рублей. В России больше нет сопоставимых по объему инвестиций в очистку воздуха.

Программу планируется реализовать в два этапа — сначала на НМЗ, крупнейшем промышленном предприятии в мировом Заполярье, а затем и на Медном заводе (МЗ) в Норильске. После вывода комплекса на НМЗ на проектные параметры объемы выбросов диоксида серы в Норильске снизятся на 45 процентов (в сравнении с базовым для таких расчетах 2015 годом), а после реализации второго этапа на МЗ — на 90 процентов, или в 10 раз.

По словам председателя правления ПАО "ГМК Норильский никель" Владимира Потанина

программа реализуется в соответствии с намеченными планами. Однако у компании есть задача сократить выбросы еще более существенно.

"Для этого сейчас готовятся решения на Медном заводе. Это непростые решения, потому что они потребуют не только поиска технологического решения для улавливания диоксида серы, но и модернизации самого завода. Несмотря на то, что многие западные партнеры отказались от сотрудничества с нами, нам пришлось это перепроектировать, искать альтернативные источники поставок, мы с этим справились", — отметил он.

По словам мэра Норильска Дмитрия Карасева, все горожане с нетерпением ждут завершения "Серной программы". "После этого экология в городе качественно изменится. А с учетом того благоустройства, которое мы проводим в рамках реновации, это будет совершенно иной город, где захочется жить, растить своих детей, развиваться и планировать свое будущее", — указал он.