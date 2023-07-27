С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Россия и африканские страны смогут значительно увеличить товарооборот, сообщил президент России Владимир Путин.

"Отмечу, что по итогам прошлого года российско-африканский товарооборот достиг 18 миллиардов долларов. Это один из очевидных результатов сочинского саммита "Россия — Африка", — заявил президент страны на пленарной сессии форума "Россия — Африка".

"Уверен, что нам всем вместе по силам в обозримой перспективе более радикально увеличить торговлю", — продолжил лидер страны.

Согласно президенту, за первые шесть месяцев 2023 года объем экспортно-импортных операций со странами Африки "вырос более чем на треть".

"Неплохо выглядит и структура товарооборота. Свыше 50 процентов российских поставок в Африку — это машины и оборудование, химическая продукция, а также продовольствие", — добавил Путин.

Кроме этого, политик сообщил, что потенциал Африки очевиден всем. Это видно по темпам роста ВВП континента за 20 лет (четыре и 4,5 процента), что превышает общемировые показатели, уточнил глава государства.

"Население приближается и к полутора миллиардам человек, растет быстрее, чем где-либо в мире. Характерно и то, что прирост среднего класса, который формирует основной спрос на современные товары и услуги, обгоняет аналогичные показатели в большинстве регинов мира", — резюмировал Путин в четверг.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.