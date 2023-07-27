МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Французская инжиниринговая компания Technip Energies завершила выход из проекта "Арктик СПГ 2", говорится в финансовой отчетности компании.

"Выход из проекта "Арктик СПГ 2" завершен", — сообщается в релизе.

В сентябре 2022 года глава "Новатэка" Леонид Михельсон сообщил, что EPC-подрядчик российской компании по "Арктик СПГ 2" — французская инжиниринговая Technip Energies — уходит из проекта и ее заменит российский НИПИГАЗ. Михельсон отмечал, что НИПИГАЗ останется единственным инжиниринговым подрядчиком проекта.

Год назад Technip сообщила, что работает над выходом из проекта "Арктик СПГ 2" из-за санкционных рисков. Вместе с тем газета "Коммерсант" писала, что "Новатэк" намерен сменить основных подрядчиков создания верхних и нижних строений платформ для "Арктик СПГ 2". Источники издания говорили, что выполнявшие эти работы инжиниринговые компании Technip и Saipem приостановили работы из-за рисков европейских санкций. Вместо них работы передадут двум новым подрядчикам — подконтрольной НИПИГАЗу Nova energies, а также неизвестной рынку Green Energy Solutions LLC, зарегистрированной в ОАЭ.

"Арктик СПГ 2" – второй крупнотоннажный проект "Новатэка" по производству сжиженного природного газа после "Ямала СПГ". Ресурсная база — Утреннее месторождение. По проекту планируется построить три технологические линии мощностью 6,6 миллиона тонн каждая (19,8 миллиона тонн СПГ в год).