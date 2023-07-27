МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в замедлили рост после публикации рядом крупных энергетических компаний финансовой отчетности за полугодие, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе опускаются на 0,2 процента утром в четверг

По состоянию на 13.55 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,62%, до 83,07 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,86%, до 79,45 доллара. Ранее в течение дня цены на нефть ускоряли рост до 83,43 доллара и 79,79 доллара за баррель для обеих марок соответственно.

В четверг выпустили свои финансовые результаты за второе полугодие и второй квартал текущего года нефтегазовые гиганты — британо-нидерландская Shell и французская TotalEnergies. Обе компании за отчетный период увидели падение чистой прибыли, в частности, Shell — в 2 раза за полугодие и в 5,7 раза за второй квартал 2023 года в сравнении с показателями аналогичного периода годом ранее.

Инвесторы также ждут выход американской макроэкономической статистики. В четверг министерство торговли США опубликует данные о ВВП страны. Ожидается, что американская экономика во втором квартале, согласно первой оценке, выросла на 1,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).