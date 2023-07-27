МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Американские власти сыграли важную роль в атаке на Крымский мост, используя свои технологии, сказал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США. Крымский мост временно закрыли для движения машин

Крымский мост атаковали два беспилотника, запущенных Киевом ночью 17 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрыв прогремел на автодорожной части мости, вследствие чего пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день.

Журналист отметил важную роль Белого дома в этой и предыдущей атаках.

"Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда", — цитирует чиновника Херш.