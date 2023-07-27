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Херш заявил, что США играли решающую роль в обеих атаках на Крымский мост
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Американские власти сыграли важную роль в атаке на Крымский мост, используя свои технологии, сказал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой... ПРАЙМ, 27.07.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, россия, сша, крымский мост
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Американские власти сыграли важную роль в атаке на Крымский мост, используя свои технологии, сказал американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на чиновника из США.
Крымский мост атаковали два беспилотника, запущенных Киевом ночью 17 июля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрыв прогремел на автодорожной части мости, вследствие чего пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день.
Журналист отметил важную роль Белого дома в этой и предыдущей атаках.
"Конечно, это были наши технологии. Дрон управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда", — цитирует чиновника Херш.