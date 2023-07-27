МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых, повторив таким образом ее исторический максимум, следует из заявления регулятора. Эксперты рассказали о влиянии роста ставки ЦБ на отток средств инвесторов

"Совет управляющих принял решение о повышении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредиту и депозитной программе будут повышены до 4,25%, 4,5% и 3,75% соответственно, начиная со 2 августа 2023 года", — говорится в сообщении.

Регулятор в связи с этим отмечает, что инфляция в зоне евро продолжает замедляться, однако ожидается, что она еще долго будет оставаться слишком высокой. И совет управляющих намерен обеспечить своевременное возвращение показателя к среднесрочному целевому уровню в 2% в год.

Что касается программы PEPP, совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам, приобретенным в рамках программы, по крайней мере до конца 2024 года.