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https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841207323.html
ЕЦБ повысил базовую процентную ставку до исторического максимума
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. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых, повторив таким образом ее... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, новости, ецб, базовая ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых, повторив таким образом ее исторический максимум, следует из заявления регулятора.
"Совет управляющих принял решение о повышении трех ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования, а также процентные ставки по маржинальному кредиту и депозитной программе будут повышены до 4,25%, 4,5% и 3,75% соответственно, начиная со 2 августа 2023 года", — говорится в сообщении.
Регулятор в связи с этим отмечает, что инфляция в зоне евро продолжает замедляться, однако ожидается, что она еще долго будет оставаться слишком высокой. И совет управляющих намерен обеспечить своевременное возвращение показателя к среднесрочному целевому уровню в 2% в год.
Что касается программы PEPP, совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам, приобретенным в рамках программы, по крайней мере до конца 2024 года.