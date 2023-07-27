МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в США в среду снизились примерно на 2%, до 7-дневного минимума, на фоне прогнозов более низкого спроса и менее жаркой, чем ожидалось, погоды в течение следующих двух недель. Фьючерсы Уолл-стрит поднимаются в четверг

Хотя погода в континентальных штатах США, вероятно, будет менее жаркой, чем прогнозировалось ранее, температуры воздуха до середины августа будут превышать норму, в особенности в Техасе.

Августовские фьючерсы на природный газ на NYMEX по итогам сессии среды снизились в цене на 6,5 цента, или 2,4%, до минимума с 19 июля 2,665 доллара за млн БТЕ.

Сентябрьские фьючерсы на природный газ снизились в цене на 5 центов, до 2,70 доллара за млн БТЕ.

Премия, учитываемая в сентябрьских фьючерсах по сравнению с августовскими, в среду достигла рекордного максимума около 3,9 цента. За прошедшие четыре года сентябрьские фьючерсы торговались с премией по сравнению с августовскими лишь в 13 случаях, причем эти случаи наблюдались в июне или июле 2023 года.

По данным Refinitiv, производство газа в континентальных штатах США за истекший период июля в среднем составило около 101,5 млрд кубических футов в день против 101,0 млрд кубических футов в день в июне и рекордного максимума мая 101,8 млрд кубических футов.

Суточные объемы производства газа в США в среду могут снизиться на 2,4 млрд кубических футов, до 4-недельного минимума 99,7 млрд кубических футов, в основном на фоне сокращения в Огайо, Западной Виржинии и Колорадо.

Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в континентальных штатах США будут превышать норму как минимум до 10 августа.

По прогнозу Refinitiv, спрос на природный газ в США, включая экспорт, вырастет до уровня 107,0 млрд кубических футов на предстоящей неделе со 105,3 млрд кубических футов на этой неделе.

За истекший период июля поставки газа на семь крупнейших экспортных СПГ-терминалов США выросли в среднем до 12,8 млрд кубических футов в день против 11,6 млрд кубических футов в день в июне.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах газа.

Опрошенные Reuters аналитики полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 15-21 июля выросли на 36 млрд кубических футов. Год назад запасы увеличились на 31 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет +18 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов газа в ПХГ США составил 2,971 трлн кубических футов. Это на 13,8% выше по сравнению со средним 5-летним показателем.