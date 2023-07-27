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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841208076.html
Международные российские резервы выросли на 0,3 процента с 14 по 21 июля
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Международные резервы РФ с 14 по 21 июля выросли на 0,3% и составили 595,9 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "Объем международных резервов по состоянию на... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, новости, финансы, цб, международные резервы рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 14 по 21 июля выросли на 0,3% и составили 595,9 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Объем международных резервов по состоянию на 21 июля составил 595,9 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,5 миллиарда долларов США, или на 0,3%, преимущественно вследствие положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
На 14 июля показатель находился на уровне 594,4 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.