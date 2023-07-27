МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует, что спрос на уголь по итогам текущего года практически не изменится в мире и составит около 8,388 миллиарда тонн, говорится в его докладе. Нефть стала медленнее расти после выхода отчетов нефтегазовых компаний

"Ожидается, что общий мировой спрос на уголь в 2023 году не изменится и составит около 8,388 миллиарда тонн (+0,4%)", — говорится в сообщении.

"Будет ли спрос на уголь в 2023 году расти или снижаться, будет зависеть от погодных условий и состояния экономики крупных стран-потребителей угля", — добавляет МЭА.

Агентство ожидает, что в первой половине текущего года спрос на уголь увеличился примерно на 1,5% в годовом выражении и составил около 4,665 миллиарда тонн, что предопределило увеличение на 1% глобальной выработки электроэнергии и на 2% — неэнергетического сектора. При этом во втором полугодии ожидается снижение объемов производства электроэнергии на угле в мире, что компенсирует рост в первой половине года.

Также МЭА полагает, что и в следующем году мировой спрос на уголь останется стабильным, снизившись всего на 0,1%, и составит около 8,38 миллиарда тонн. Агентство ожидает снижения спроса на 1% на электроэнергетику, что связано с продолжающимся расширением производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии. В то же время в промышленном секторе ожидается небольшой рост — примерно на 1,5%, поскольку экономические условия улучшаются.

Кроме того, в текущем году ожидается дальнейший рост мировой добычи угля, обусловленный её активным наращиванием в Китае, Индии и Индонезии в первом полугодии и компенсирующий снижение добычи в США и Европейском союзе. В первой половине 2023 года также ожидается некоторое восстановление добычи угля в России.