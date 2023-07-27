МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Ближайшие экономические перспективы еврозоны ухудшились из-за слабеющего внутреннего спроса и высокой инфляции, заявила в четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 4,19 процента

"Ближайшие экономические перспективы для еврозоны ухудшились, в основном, из-за более слабого внутреннего спроса, высокой инфляции, ужесточения условий финансирования и сокращения расходов", — сказала Лагард на пресс-конференции Совета управляющих ЕЦБ.

Она также заявила, что экономика в краткосрочной перспективе будет оставаться слабой, но со временем рост доходов, снижение инфляции и улучшение условий поставок внесут вклад в восстановление экономики.

При этом Лагард отметила, что плохие погодные условия и выход России из зерновой сделки могут привести к дальнейшему росту инфляции.

Ранее в четверг ЕЦБ повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых, повторив таким образом ее исторический максимум. Регулятор в связи с этим отметил, что инфляция в зоне евро продолжает замедляться, однако ожидается, что она еще долго будет оставаться слишком высокой. И совет управляющих намерен обеспечить своевременное возвращение показателя к среднесрочному целевому уровню в 2% в год.