2023-07-27T18:52:17+03:00
2023-07-27T18:52:17+03:00
2023-07-27T18:52:17+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841209790.html
Глава Афросоюза призвал услышать российские условия к зерновой сделке
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Путь к достижению взаимопонимания в вопросе зерновой сделки лежит через рассмотрение претензий России к выполнению условий зерновой сделки, сообщил в интервью РИА Новости... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, новости, россия, африка, зерно, сделка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Путь к достижению взаимопонимания в вопросе зерновой сделки лежит через рассмотрение претензий России к выполнению условий зерновой сделки, сообщил в интервью РИА Новости президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани.
"Я не должен говорить, что Россия права или не права. Она сделала это по своим собственным причинам, теперь нужно услышать их, чтобы попытаться двигаться вперед", — сказал Ассумани.
Россия в июле вышла из зерновой сделки. Президент РФ Владимир Путин много раз повторял, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована. По его словам, Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней.
Ассумани подтвердил намерение обсудить возвращение России в зерновое соглашение с Путиным в ходе саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.
Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.