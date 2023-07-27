С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Путь к достижению взаимопонимания в вопросе зерновой сделки лежит через рассмотрение претензий России к выполнению условий зерновой сделки, сообщил в интервью РИА Новости президент Союза Коморских островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани. Путин рассказал, куда поступало украинское зерно

"Я не должен говорить, что Россия права или не права. Она сделала это по своим собственным причинам, теперь нужно услышать их, чтобы попытаться двигаться вперед", — сказал Ассумани.

Россия в июле вышла из зерновой сделки. Президент РФ Владимир Путин много раз повторял, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована. По его словам, Россия рассмотрит возможность вернуться к зерновой сделке, если будут учтены и реализованы все без исключения принципы ее участия в ней.

Ассумани подтвердил намерение обсудить возвращение России в зерновое соглашение с Путиным в ходе саммита Россия-Африка в Санкт-Петербурге.

Второй саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.