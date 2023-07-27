С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Страны Африки являются перспективным направлением для экспорта российской промышленной продукции, заявил временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов. Россия увеличила нефтегазовый экспорт в Африку, заявил Путин

"Африканцы — на самом деле, мне кажется, что как раз для нашего, то, что мы называем несырьеровй, неэнергетический экспорт, то есть экспорт машин и оборудования — это, действительно, очень перспективный рынок", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на полях саммита "Россия — Африка", добавив, что среди основных торговых партнеров России среди африканских стран Египет, Алжир, Марокко и Ливия.

Он также отметил, что ФТС сейчас готовится открыть представительство в Египте с тем, чтобы представитель службы курировал весь регион Северной Африки. "Чтобы был на месте, помогал решать проблемы в Египте. Президент объявил, что будет развиваться наш индустриальный парк, и я думаю, что здесь таможня, будучи на месте, тоже будет в этом помогать", — добавил Давыдов.

Он также добавил, что товарооборот с Африкой за пять месяцев 2023 года достиг 9,6 миллиарда долларов.

Давыдов также рассказал, что Евразийская комиссия прорабатывает вопрос о заключении договоров о зоне свободной торговли с африканскими странами. По его словам, это упростит торговые отношения.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.