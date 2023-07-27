С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ.У России и Зимбабве хорошие перспективы сотрудничества в самых разных отраслях, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой. Глава "Алросы" оценил долю России и Африки на мировом рынке алмазов

"Имеются хорошие перспективы сотрудничества в самых разных отраслях, и сегодня мы, безусловно, об этом поговорим", — сказал глава страны.

Он добавил, что политический диалог по межпарламентской и партийной линии хорошо развиваются.

"Несмотря на некоторое снижение показателей торговли в прошлом году, а январе-апреле товарооборот увеличился в несколько раз и отыграл не только падение, но и прибавил", — также отметил президент.

Саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.