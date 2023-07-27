2023-07-27T19:37:00+03:00
2023-07-27T19:37:00+03:00
2023-07-27T19:37:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841210019.html
Путин оценил перспективы сотрудничества России и Зимбабве
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
У России и Зимбабве хорошие перспективы сотрудничества в самых разных отраслях, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, новости, россия, зимбабве, сотрудничество
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/33/838403397.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/33/838403397.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/33/838403396.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/33/838403396.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/33/838403384.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83840/33/838403384.jpg
https://1prime.ru/business/20230727/841207373.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ.У России и Зимбабве хорошие перспективы сотрудничества в самых разных отраслях, заявил Президент России Владимир Путин на встрече с зимбабвийским коллегой Эммерсоном Мнангагвой.
"Имеются хорошие перспективы сотрудничества в самых разных отраслях, и сегодня мы, безусловно, об этом поговорим", — сказал глава страны.
Он добавил, что политический диалог по межпарламентской и партийной линии хорошо развиваются.
"Несмотря на некоторое снижение показателей торговли в прошлом году, а январе-апреле товарооборот увеличился в несколько раз и отыграл не только падение, но и прибавил", — также отметил президент.
Саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия-Африка" проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.