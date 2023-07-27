МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову и министру финансов Антону Силуанову с предложением создать квоты для безвозмездного обучения детей ветеранов боевых действий в частных детских садах и школах. В ЦБ рассказали об отсрочке по кредитам для участников СВО

"На основании изложенного прошу Вас… рассмотреть целесообразность внесения изменений в нормативно-правовые акты в части создания квот на безвозмездное обучение до 10% от общего числа поступающих в частные детские сады и частные школы для детей ветеранов боевых действий и представить позицию министерств по данному вопросу", — следует из текста соответствующих обращений, опубликованных в телеграм-канале Лантратовой.

Она отметила, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию ранее заявил, что семьи участников специальной военной операции должны быть окружены заботой и почетом. Было закреплено право детей военнослужащих и добровольцев на первоочередный прием в государственные и муниципальные школы, сады и летние лагеря.

"Представляется, что частные образовательные организации также могут поспособствовать решению данной задачи. Таким образом, порядка 20 тысяч детей ветеранов боевых действий получат возможность получить среднее образование в частных учебных заведениях", — подчеркнула Лантратова.