МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Зимбабве осуждает "несправедливый и мстительный" запрет на продажу российских алмазов на международных рынках и готова оказать Москве поддержку в рамках Кимберлийского процесса, заявил президент африканской страны Эммерсон Мнангагва. Путин оценил перспективы сотрудничества России и Зимбабве

"Мы безоговорочно осуждаем несправедливый и мстительный запрет на продажу российских алмазов на международных рынках. Позвольте заверить вас в нашей поддержке в рамках Кимберлийского процесса, председателем которого в настоящий момент мы являемся", — сказал он на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, встречу транслировал телеканал "Россия 24".

Лидер Зимбабве также заявил о "серьезном прогрессе" инвестиционного сотрудничества с российской "Алроса" в области алмазодобывающей промышленности африканской страны.

В прошлом году США и ЕС включили в санкционный список российскую компанию "Алроса", которая является крупнейшим в мире производителем алмазов в каратах. На долю "Алросы" приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов.

Крупнейшая в мире площадка по торговле бриллиантами RapNet запретила продажу драгоценных камней из России на своей площадке, спрогнозировав кризис предложения, говорится в сообщении Rapaport Group.

Премьер Британии Риши Сунак также ввел эмбарго на ввоз алмазов, меди, алюминия и никеля из России, сообщил телеканал Sky News. Санкции предусматривают замораживание экспортного рынка алмазов на сумму четыре миллиарда долларов.

Кимберлийский процесс — организация по борьбе с теневым оборотом алмазов на мировом рынке, объединяющая свыше 80 стран. Организация была создана в 2000 году и названа по имени города Кимберли в ЮАР, где прошла первая конференция по борьбе с так называемыми "кровавыми алмазами", нелегально добытыми драгоценными камнями, средства от продажи которых направляются на финансирование региональных конфликтов и террористических группировок.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.