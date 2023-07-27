МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Европы завершили торги четверга в плюсе в пределах 2% после публикации итогов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), следует из данных торгов. Российский рынок акций повысился на 0,6 процента в основную торговую сессию

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,21% — до 7692,76 пункта, французский CAC 40 — на 2,05%, до 7465,24 пункта, немецкий DAX — на 1,7%, до 16406,03 пункта.

Инвесторы оценивали решения Европейского центробанка (ЕЦБ). Регулятор ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 4,25% годовых, повторив таким образом ее исторический максимум. А глава ЕЦБ Кристин Лагард в рамках пресс-конференции заявила, что в сентябре центробанк может как поднять, так и сохранить ставку.

Трейдеры также оценивали данные макростатистики по США. Так, ВВП страны во втором квартале, согласно первой оценке, увеличился на 2,4% в пересчете на год. Аналитики в свою очередь ждали роста американской экономики на 1,8%.

В пятницу же будут опубликованы предварительные данные о потребительских ценах в Германии за июль. Согласно прогнозам аналитиков, годовая инфляция в стране замедлилась до 6,2% с 6,4%.