ООН, 27 июл — ПРАЙМ. Бескорыстные поставки Россией зерна ряду африканских стран не заменят пшеницу с Украины, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. ООН обсуждала с Россией судьбу зерновой сделки, заявил Гутерреш

"Такого рода доступ к зерну полезен для стран. Но он не является заменой для миллионов тонн украинского зерна, которое больше не присутствует на рынке", — сказал Дюжаррик.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России бесплатно передать Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой.