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https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841210332.html
ООН: передача Россией зерна Африке не заменит поставки с Украины
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Бескорыстные поставки Россией зерна ряду африканских стран не заменят пшеницу с Украины, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Такого рода... ПРАЙМ, 27.07.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, оон, россия, африка, украина, зерно
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ООН, 27 июл — ПРАЙМ. Бескорыстные поставки Россией зерна ряду африканских стран не заменят пшеницу с Украины, сообщил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Такого рода доступ к зерну полезен для стран. Но он не является заменой для миллионов тонн украинского зерна, которое больше не присутствует на рынке", — сказал Дюжаррик.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России бесплатно передать Буркина-Фасо, Мали, Эритрее и ряду других стран Африки по 25-50 тысяч тонн зерна с доставкой.