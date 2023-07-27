МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает продлить эксперимент по внедрению системы, исключающей возможность продажи просроченных продуктов, а также табачной и никотинсодержащей продукции, по 31 октября текущего года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Минпромторг назвал, на что придется 50 процентов экспорта страны в Африку

"Правительство Российской Федерации постановляет: внести в пункт 1 постановления… "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по исключению технической возможности продажи пищевой, табачной и никотинсодержащей продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения срока годности"… изменение, заменив слова "по 1 августа 2023 года" словами "по 31 октября 2023 года", — говорится в проекте.

В России с 1 февраля начался эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введённой в оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Закончится он должен 1 августа.