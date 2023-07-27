2023-07-27T23:00:00+03:00
2023-07-27T23:00:05+03:00
2023-07-27T23:00:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841210449.html
Минпромторг предложил продлить эксперимент с продажей просрочки
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минпромторг России предлагает продлить эксперимент по внедрению системы, исключающей возможность продажи просроченных продуктов, а также табачной и никотинсодержащей продукции, по... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, новости, россия, эксперимент, продажа
https://cdnn.1prime.ru/images/83231/47/832314735.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83231/47/832314735.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83231/47/832314725.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83231/47/832314725.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83231/47/832314721.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83231/47/832314721.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841204056.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Минпромторг России предлагает продлить эксперимент по внедрению системы, исключающей возможность продажи просроченных продуктов, а также табачной и никотинсодержащей продукции, по 31 октября текущего года, соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Правительство Российской Федерации постановляет: внести в пункт 1 постановления… "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по исключению технической возможности продажи пищевой, табачной и никотинсодержащей продукции в случае незаконного введения ее в оборот или истечения срока годности"… изменение, заменив слова "по 1 августа 2023 года" словами "по 31 октября 2023 года", — говорится в проекте.
В России с 1 февраля начался эксперимент по внедрению системы, исключающей техническую возможность продажи просроченной продукции, а также незаконно введённой в оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Закончится он должен 1 августа.