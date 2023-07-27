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Посол России в Луанде заявил об интересе Анголы в работе с Россией
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Делегация Анголы на саммите "Россия — Африка" проявила интерес к работе с Россией в нефтяной отрасли и сельском хозяйстве, рассказал РИА Новости посол РФ в Луанде Владимир... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, новости, россия, луанда, ангола, сотрудничество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Делегация Анголы на саммите "Россия — Африка" проявила интерес к работе с Россией в нефтяной отрасли и сельском хозяйстве, рассказал РИА Новости посол РФ в Луанде Владимир Тараров.
"Был проявлен (на форуме — ред.) с ангольской стороны в работе в различных отраслях, прежде всего нефтяная отрасль, производство сельскохозяйственной продукции, развитие экспортного, промышленного потенциала. И этот интерес должен быть реализован на практике, поэтому сейчас мы начнем прорабатывать концепцию сотрудничества, будет обмен делегациями достаточно плотный, после этого мы начнем практическую реализацию задуманного", — сказал Тараров.
Посол добавил, что во второй половине 2023 года в Анголе состоится международная конференция, на которой в том числе будут обсуждаться заявленные темы — нефтяная отрасль, сельское хозяйство.
"Мы озвучили приглашение российской стороне принять в них участие и посмотреть, что им будет выгодно", — отметил посол.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.