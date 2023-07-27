С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Делегация Анголы на саммите "Россия — Африка" проявила интерес к работе с Россией в нефтяной отрасли и сельском хозяйстве, рассказал РИА Новости посол РФ в Луанде Владимир Тараров. Президент Зимбабве осудил запрет российских алмазов на международном рынке

"Был проявлен (на форуме — ред.) с ангольской стороны в работе в различных отраслях, прежде всего нефтяная отрасль, производство сельскохозяйственной продукции, развитие экспортного, промышленного потенциала. И этот интерес должен быть реализован на практике, поэтому сейчас мы начнем прорабатывать концепцию сотрудничества, будет обмен делегациями достаточно плотный, после этого мы начнем практическую реализацию задуманного", — сказал Тараров.

Посол добавил, что во второй половине 2023 года в Анголе состоится международная конференция, на которой в том числе будут обсуждаться заявленные темы — нефтяная отрасль, сельское хозяйство.

"Мы озвучили приглашение российской стороне принять в них участие и посмотреть, что им будет выгодно", — отметил посол.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.