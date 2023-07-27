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ФНС и "Ростех" подписали соглашение об информационном взаимодействии
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Федеральная налоговая служба (ФНС) России и госкорпорация "Ростех" подписали соглашение об информационном взаимодействии, следует из пресс-релиза ФНС. "27 июля состоялась встреча... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, технологии, новости, россия, фнс, ростех, соглашение
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России и госкорпорация "Ростех" подписали соглашение об информационном взаимодействии, следует из пресс-релиза ФНС.
"27 июля состоялась встреча руководителя ФНС России Даниила Егорова и генерального директора государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, по итогам которой подписано соглашение об информационном взаимодействии между ведомством и государственной корпорацией", — говорится в релизе.
Соглашение касается обеспечения финансовой безопасности предприятий группы "Ростех" при проведении конкурсных процедур для закупки товаров, работ и услуг.
Уточняется, что в рамках договоренностей госкорпорация будет получать дополнительные сведения о своих поставщиках и подрядчиках — о показателях благонадежности компаний и возможных рисках нецелевого использования средств.
Также "Ростех" внедрит новый сервис ФНС России — "Сервис оценки юридических лиц" — который позволит госкорпорации до заключения договора проводить автоматизированную проверку компании на соответствие установленным ФНС России критериям оценки финансово-хозяйственного состояния юридического лица и сформировать выписку с итоговыми оценками показателей юридического лица.