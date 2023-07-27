МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России и госкорпорация "Ростех" подписали соглашение об информационном взаимодействии, следует из пресс-релиза ФНС. Омбудсмен рассказал о мониторинге ФНС за "несознательными" ресторанами

"27 июля состоялась встреча руководителя ФНС России Даниила Егорова и генерального директора государственной корпорации "Ростех" Сергея Чемезова, по итогам которой подписано соглашение об информационном взаимодействии между ведомством и государственной корпорацией", — говорится в релизе.

Соглашение касается обеспечения финансовой безопасности предприятий группы "Ростех" при проведении конкурсных процедур для закупки товаров, работ и услуг.

Уточняется, что в рамках договоренностей госкорпорация будет получать дополнительные сведения о своих поставщиках и подрядчиках — о показателях благонадежности компаний и возможных рисках нецелевого использования средств.

Также "Ростех" внедрит новый сервис ФНС России — "Сервис оценки юридических лиц" — который позволит госкорпорации до заключения договора проводить автоматизированную проверку компании на соответствие установленным ФНС России критериям оценки финансово-хозяйственного состояния юридического лица и сформировать выписку с итоговыми оценками показателей юридического лица.