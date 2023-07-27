МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Сдерживание возросших сейчас цен на бензин в РФ путем их заморозки вызовет дефициты топлива в регионах РФ и закрытие заправок, считает глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. На турецких АЭС снова подорожали бензин и дизель

"Сейчас идёт речь идет об ограничении экспорта, потому что есть якобы серые схемы экспорта нефтепродуктов. Это приводит к тому, что возникает дефицит, это подталкивает цены вверх. Но всё-таки тут работает экономика. Есть оценки, что оптовые цены практически сравнялись с розницей. Когда такая ситуация произошла, когда заправки ничего не зарабатывают, то можно 1-2-3 месяца продержаться, но потом либо закрывать их, либо повышать цены. Нет выхода никакого", — сказал Завальный на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"Если сдержать цены методом регулирования, скажем так, заморозить цены, тогда этих заправок и бензина просто не будет, будет дефицит. Когда начинаешь цену регулировать, возникает дефицит, этот продукт пропадает с рынка. Тогда в ряде регионов просто не будет бензина ни за какие деньги. Когда ковид начался, мы такое с масками проходили", — добавил глава думского комитета.

Биржевые цены на бензин в России весной и в начале лета обновили исторические рекорды. В связи с этим Минэнерго РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рекомендовали нефтяникам, а затем и потребовали от них увеличить продажи бензина на бирже. Рост биржевых цен объяснялся сезоном ремонтов на НПЗ. Также одной из проблем назывался серый экспорт. Вслед за биржевыми заметно возросли и розничные цены на российских заправках.