МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Россия и Зимбабве договорились сотрудничать в области обеспечения международной информационной безопасности, заявили в МИД России. Президент Зимбабве осудил запрет российских алмазов на международном рынке

"Двадцать седьмого июля в Санкт-Петербурге министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр информационно-коммуникационных технологий, почтовых и курьерских служб Республики Зимбабве доктор Мусвере подписали соглашение между правительством РФ и правительством республики Зимбабве о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (МИБ)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

В МИД РФ добавили, что соглашение стало ярким совместных усилий двух стран по укреплению национальной и международной информационной безопасности, которое создаст возможности для наращивания потенциала в сфере использования ИКТ и подготовки специалистов