2023-07-27T22:34:45+03:00
2023-07-27T22:34:45+03:00
2023-07-27T22:34:45+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841210804.html
В МИД сообщили о подписании соглашения между Россией и Зимбабве
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https://россиясегодня.рф
Россия и Зимбабве договорились сотрудничать в области обеспечения международной информационной безопасности, заявили в МИД России. "Двадцать седьмого июля в Санкт-Петербурге... ПРАЙМ, 27.07.2023
экономика, технологии, новости, россия, зимбабве, соглашение
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Россия и Зимбабве договорились сотрудничать в области обеспечения международной информационной безопасности, заявили в МИД России.
"Двадцать седьмого июля в Санкт-Петербурге министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр информационно-коммуникационных технологий, почтовых и курьерских служб Республики Зимбабве доктор Мусвере подписали соглашение между правительством РФ и правительством республики Зимбабве о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности (МИБ)", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.
В МИД РФ добавили, что соглашение стало ярким совместных усилий двух стран по укреплению национальной и международной информационной безопасности, которое создаст возможности для наращивания потенциала в сфере использования ИКТ и подготовки специалистов