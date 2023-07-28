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Минпромторг утвердил обновленный перечень параллельного импорта
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Минпромторг РФ утвердил обновлённый перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту, в ближайшее время документ будет направлен в Минюст РФ, сообщил в интервью РИА Новости... ПРАЙМ, 28.07.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Минпромторг РФ утвердил обновлённый перечень товаров, разрешённых к параллельному импорту, в ближайшее время документ будет направлен в Минюст РФ, сообщил в интервью РИА Новости на форуме "Россия — Африка" первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.
"Обновлённый список для параллельного импорта уже утверждён, в ближайшее время направим его в Минюст", — сообщил Осьмаков.
Он также пояснил, что работа над списком для параллельного импорта продолжается, новый может быть подготовлен через 2-3 месяца.
Весной прошлого года правительство РФ легализовало параллельный импорт для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары. Один из принципов, по которым товары включаются в список — прекращение поставок на российский рынок. При этом параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, мера предполагает ввоз оригинальных товаров, но через альтернативные каналы поставок, подчеркивали в Минпромторге.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.