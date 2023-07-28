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В Москве оценили экономический эффект нацпроекта "Производительность труда"
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Национальным проектом "Производительность труда" в Москве за полтора года был достигнут экономический эффект в размере 2,2 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра... ПРАЙМ, 28.07.2023
новости, регионы, экономика, россия, москва, эффект, нацпроект
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Национальным проектом "Производительность труда" в Москве за полтора года был достигнут экономический эффект в размере 2,2 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
"Предприятия оптимизировали бизнес-процессы и формировали культуру непрерывных улучшений благодаря инструментам бережливого производства. За полтора года реализации национального проекта "Производительность труда" совокупный экономический эффект 55 столичных компаний, завершивших его первый этап, достиг 2,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.
Кроме того, за полтора года более 2,5 тысячи сотрудников компаний в столице были обучены методикам экономии ресурсов, а также было подготовлено 200 внутренних тренеров, которые будут помогать своим предприятиям распространять полученный опыт на другие участки производства.