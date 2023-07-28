МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Национальным проектом "Производительность труда" в Москве за полтора года был достигнут экономический эффект в размере 2,2 миллиарда рублей, сообщается на официальном сайте мэра столицы. Путин предложил подготовить нацпроект по формированию экономики данных

"Предприятия оптимизировали бизнес-процессы и формировали культуру непрерывных улучшений благодаря инструментам бережливого производства. За полтора года реализации национального проекта "Производительность труда" совокупный экономический эффект 55 столичных компаний, завершивших его первый этап, достиг 2,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Кроме того, за полтора года более 2,5 тысячи сотрудников компаний в столице были обучены методикам экономии ресурсов, а также было подготовлено 200 внутренних тренеров, которые будут помогать своим предприятиям распространять полученный опыт на другие участки производства.