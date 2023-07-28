МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июле вырос до 72,6 пункта с 64,4 пункта в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Фондовые индексы Европы выросли в пределах двух процентов

Соответствующие данные будут опубликованы в пятницу, 28 июля, в 17.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.

В 15.00 мск федеральное статистическое бюро Германии Destatis опубликует показатель инфляции в стране. Аналитики полагают, что, согласно предварительной оценке, годовая инфляция в Германии по итогам июля замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее.

В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные о доходах и расходах населения в июне. Аналитики прогнозируют, что доходы выросли по сравнению с маем на 0,5%, а расходы — на 0,4%.