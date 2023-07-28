2023-07-28T08:07:09+03:00
2023-07-28T08:07:09+03:00
2023-07-28T08:07:09+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841213781.html
Аналитики ожидают роста индекса потребительских настроений в США
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке,... ПРАЙМ, 28.07.2023
экономика, новости, сша, индекс потребительских настроений, прогноз
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/90/840399091.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/90/840399091.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/90/840399090.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/90/840399090.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/90/840399078.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/90/840399078.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20230727/841210277.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в июле вырос до 72,6 пункта с 64,4 пункта в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Соответствующие данные будут опубликованы в пятницу, 28 июля, в 17.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 15.00 мск федеральное статистическое бюро Германии Destatis опубликует показатель инфляции в стране. Аналитики полагают, что, согласно предварительной оценке, годовая инфляция в Германии по итогам июля замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее.
В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США обнародует данные о доходах и расходах населения в июне. Аналитики прогнозируют, что доходы выросли по сравнению с маем на 0,5%, а расходы — на 0,4%.