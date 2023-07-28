2023-07-28T09:51:27+03:00
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https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841215411.html
ВВП Франции вырос во втором квартале
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ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 0,5% к первому кварталу, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 28.07.2023
экономика, новости, ввп, франция, статистика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 0,5% к первому кварталу, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee).
Показатель оказался выше прогноза аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, прогноз предполагал рост на 0,1%.
Insee также указывает, что экспорт за квартал поднялся на 2,6%, а импорт — на 0,4%.
В первом квартале рост ВВП составлял 0,1%, в четвертом квартале прошлого года — также 0,1%. В 2022 году рост ВВП Франции оценивается в 2,5%.