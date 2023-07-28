МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ВВП второй по величине европейской экономики — Франции — во втором квартале 2023 года, по предварительной оценке, вырос на 0,5% к первому кварталу, говорится в сообщении Национального института статистики и экономических исследований Франции (Insee). ВВП США вырос на 2,4 процента во втором квартале

Показатель оказался выше прогноза аналитиков, опрошенных порталом DailyFx, прогноз предполагал рост на 0,1%.

Insee также указывает, что экспорт за квартал поднялся на 2,6%, а импорт — на 0,4%.

В первом квартале рост ВВП составлял 0,1%, в четвертом квартале прошлого года — также 0,1%. В 2022 году рост ВВП Франции оценивается в 2,5%.