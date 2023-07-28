ПАРИЖ, 28 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция во Франции составит 4,3% по итогам июля, продолжив снижение, говорится в предварительном отчете Национального института статистики Франции (Insee), опубликованном в пятницу. Нацбанк Украины улучшил прогноз инфляции на этот год

По итогам июня показатель составил 4,5%, месяцем ранее — 5,1%, а по итогам прошлого года — 6%.

По данным института, процессу замедления темпов роста потребительских цен способствуют снижение цен на энергоносители, а также на продовольствие и производственные товары.

Так, цены на продовольствие замедляются до 12,6% годовых с 13,7% месяцем ранее, а цены на энергетику и вовсе снизились за год на 3,8%. Отмечается также, что стоимость продуктов питания продолжает снижаться четвертый месяц подряд. В том числе замедлился рост цен на свежие продукты – овощи, фрукты, мясо и рыбу (10,4% после 11,2% месяцем ранее).

Окончательные данные годовой инфляции по итогам июля Insee опубликует 11 августа.

В конце июня министр финансов Франции Брюно Ле Мэр предупредил французов, что инфляция уже не вернется к уровню, на котором она находилась до ковидного периода. Он объяснил это экономическим курсом на национализацию ряда ключевых производств, а также действиями по борьбе с изменением климата. Тем не менее, по прогнозам центробанка Франции, после пика инфляции в первой половине года она будет постепенно замедляться и достигнет около 2% по итогу будущего года.