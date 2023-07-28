2023-07-28T11:23:00+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841216686.html
ВВП Германии снизился на 0,2 поцента
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ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок во втором квартале сократился на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют... ПРАЙМ, 28.07.2023
финансы, экономика, новости, германия, ввп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок во втором квартале сократился на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 0,3%.