МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, с учетом сезонных корректировок во втором квартале сократился на 0,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis). ВВП Франции вырос во втором квартале

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 0,3%.