2023-07-28T13:31:21+03:00
2023-07-28T13:31:21+03:00
2023-07-28T13:31:21+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841218768.html
Меры Запада против России фактически направлены на Африку, заявили в WAFA
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Антироссийские санкции Запада в реальности оказались антиафриканскими, заявил РИА Новости член Совета директоров Западноафриканской ассоциации производителей удобрений (WAFA... ПРАЙМ, 28.07.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, запад, африка, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада в реальности оказались антиафриканскими, заявил РИА Новости член Совета директоров Западноафриканской ассоциации производителей удобрений (WAFA Fertilizer) Малик Ньанг в кулуарах саммита "Россия-Африка".
"Я уже думаю, что эти санкции, которые были введены против России, на самом деле вводились против Африки", — сказал он.
Ньанг напомнил, что "едва ли три процента" украинского зерна дошло до Африки в рамках продуктовой сделки.
"Так что, на мой взгляд, эти санкции действительно сильно на нас повлияли", — подчеркнул он.
Ньянг выразил непонимание, почему блокировались продукты, предназначенные для Африки. Он призвал найти "мирное решение данной проблемы" и напомнил о готовности Африки ко взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, а также испольховать в расчетах любую валюту.