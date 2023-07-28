С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Антироссийские санкции Запада в реальности оказались антиафриканскими, заявил РИА Новости член Совета директоров Западноафриканской ассоциации производителей удобрений (WAFA Fertilizer) Малик Ньанг в кулуарах саммита "Россия-Африка". Путин назвал объем поставок российского зерна в Африку в 2023 году

"Я уже думаю, что эти санкции, которые были введены против России, на самом деле вводились против Африки", — сказал он.

Ньанг напомнил, что "едва ли три процента" украинского зерна дошло до Африки в рамках продуктовой сделки.

"Так что, на мой взгляд, эти санкции действительно сильно на нас повлияли", — подчеркнул он.

Ньянг выразил непонимание, почему блокировались продукты, предназначенные для Африки. Он призвал найти "мирное решение данной проблемы" и напомнил о готовности Африки ко взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, а также испольховать в расчетах любую валюту.