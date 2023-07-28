МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, позволяющий попавшим под санкции значимым российским организациям через суд исключать из своей структуры владения иностранных участников из недружественных стран. СФ разрешил бесплатные переводы до 30 миллионов рублей между своими счетами

Документ касается экономически значимых организаций, перечень которых установит правительство. В него попадут все системно значимые банки, а также компании, соответствующие хотя бы одному критерию: суммарный объем выручки холдинга превышает 75 миллиардов рублей в год, в нем трудятся более четырех тысяч работников, суммарная стоимость активов превышает 150 миллиардов рублей, а общая сумма уплаченных за предшествующий год налогов составляет не менее 10 миллиардов рублей.

К экономически значимым закон также относит все градообразующие предприятия, субъекты критической информационной инфраструктуры, а также компании, внедряющие технологии или программное обеспечение для общественно значимых сервисов и услуг либо участвующие в создании и модернизации высокопроизводительных или высокооплачиваемых рабочих мест.

Согласно документу, акционеры такой организации, ее единоличный исполнительный орган, член совета директоров, либо уполномоченный правительством орган федеральной власти сможет обратиться в Арбитражный суд Московской области с заявлением о приостановке прав иностранного участника такой организации.

Суд может приостановить его корпоративные права в установленных законом случаях. В частности, при совершении им действий, препятствующих управлению организацией, либо способных привести к прекращению, приостановке работы компании, ее ликвидации или банкротству. В том числе, например, если зарубежный участник публично заявил о прекращении деятельности организации или своего участия в ней, расторг или прекратил исполнять значимые договора, сократил более трети сотрудников или совершил действия, направленные на соблюдение антироссийских санкций.

При этом компания, согласно закону, должна будет пройти реорганизацию и преобразоваться в публичное акционерное общество. Права иностранных участников из недружественных стран, согласно документу, будут приостановлены, а их доли — распределены пропорционально между российскими владельцами. При этом российские акционеры, владеющие акциями или долями в такой организации через зарубежные структуры, должны будут перевести их в прямое владение.