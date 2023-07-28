2023-07-28T14:51:21+03:00
2023-07-28T14:51:21+03:00
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"Русал" ведет переговоры с правительством Нигерии о заводе Alscon
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"Русал" ведет переговоры с правительством Нигерии о возобновлении работы своего завода Alscon, который приостановил функционирование в стране в 2013 году, сообщили РИА Новости в... ПРАЙМ, 28.07.2023
экономика, промышленность, новости, россия, нигерия, русал
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Русал" ведет переговоры с правительством Нигерии о возобновлении работы своего завода Alscon, который приостановил функционирование в стране в 2013 году, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в пятницу постоянный секретарь правительства по политическим и экономическим вопросам Нигерии Габриэль Адуда сообщил агентству, что Нигерия и "Русал" очень продвинулись в вопросе возобновления работы компании в стране.
"Мы подтверждаем, что ведем переговоры с правительством Нигерии о возобновлении работы завода "Алскон", — заявили в компании.
В марте 2013 года "Русал" сообщил о том, что временно приостановила производство алюминия на заводе Alscon в Нигерии. Уточнялось, что решение продиктовано тем, что производство алюминия на данном предприятии глубоко убыточно.