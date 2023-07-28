МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. "Русал" ведет переговоры с правительством Нигерии о возобновлении работы своего завода Alscon, который приостановил функционирование в стране в 2013 году, сообщили РИА Новости в компании. Россия поставила в Африку рекордный объем пшеницы, заявил глава Минсельхоза

Ранее в пятницу постоянный секретарь правительства по политическим и экономическим вопросам Нигерии Габриэль Адуда сообщил агентству, что Нигерия и "Русал" очень продвинулись в вопросе возобновления работы компании в стране.

"Мы подтверждаем, что ведем переговоры с правительством Нигерии о возобновлении работы завода "Алскон", — заявили в компании.

В марте 2013 года "Русал" сообщил о том, что временно приостановила производство алюминия на заводе Alscon в Нигерии. Уточнялось, что решение продиктовано тем, что производство алюминия на данном предприятии глубоко убыточно.