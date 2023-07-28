МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, по предварительной оценке, замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее, следует из пресс-релиза Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

За июль потребительские цены в Германии, по предварительной оценке, выросли на 0,3%, что также совпало с прогнозом аналитиков. В июне цены также выросли на 0,3%.

Потребительские цены в стране по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, поднялись в июле на 6,5% в годовом выражении, а в месячном — на 0,5%. Аналитики прогнозировали рост цен на 6,6% и 0,5% соответственно.