МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге, в том числе через визовые центры VSF, с 1 августа, говорится в заявлении финского МИД. Финляндия отозвала согласие на работу генконсульства России в Турку

"Офис VSF в Санкт-Петербурге не будет получать заявления на получение виз и видов на жительство в Финляндии с 1 августа 2023 года", — указывается в релизе.

Отмечается, что из-за "ограниченных ресурсов" заявление на визы не будут приниматься в посольстве страны в Москве и любых других офисах VSF в России с 1 по 31 августа.

Посольство в Москве с 1 сентября станет единственной организацией, ответственной за иммиграционные и визовые вопросы, которые имеют отношение к Финляндии.