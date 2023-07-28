2023-07-28T15:20:04+03:00
2023-07-28T15:20:04+03:00
2023-07-28T15:20:04+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20230728/841220409.html
Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз в Петербурге с 1 августа
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Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге, в том числе через визовые центры VSF, с 1 августа, говорится в заявлении финского МИД... ПРАЙМ, 28.07.2023
бизнес, экономика, новости, туризм, финляндия, визы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Финляндия прекратит прием заявлений на выдачу виз и обслуживание клиентов в Петербурге, в том числе через визовые центры VSF, с 1 августа, говорится в заявлении финского МИД.
"Офис VSF в Санкт-Петербурге не будет получать заявления на получение виз и видов на жительство в Финляндии с 1 августа 2023 года", — указывается в релизе.
Отмечается, что из-за "ограниченных ресурсов" заявление на визы не будут приниматься в посольстве страны в Москве и любых других офисах VSF в России с 1 по 31 августа.
Посольство в Москве с 1 сентября станет единственной организацией, ответственной за иммиграционные и визовые вопросы, которые имеют отношение к Финляндии.