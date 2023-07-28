БУДАПЕШТ, 28 июл — ПРАЙМ. Будапешт подозревает, что обещанные Венгрии средства ЕС потратил на Украину, заявил премьер-министр Виктор Орбан. Россия и Венгрия внесли изменения в соглашение о кредите на АЭС "Пакш-2"

Он напомнил, что в Еврокомиссии "в середине срока действия плана семилетнего бюджета ЕС" предложили увеличить бюджет еще на десятки миллиардов евро, 50 из которых планируется направить Украине.

"Мы не без оснований поднимаем вопрос, не о том ли идет речь, что перед нами в долгу, потому что причитающиеся нам деньги потратили на что-то другое, скажем, на Украину. И на этот вопрос сейчас нет ответа", — отметил Орбан в эфире радио Kossuth.

Глава Венгрии уточнил, что Еврокомиссия отдает предпочтение решениям вопросов, связанных с Украиной, в то время как Венгрия нуждается в обещанных ей двух миллиардах евро на строительство заграждения и охрану границы от нелегальных мигрантов и столько же на повышение зарплат венгерским учителям.

Также премьер-министр сомневается, что ЕС сможет долго поддерживать финансово Украину в условиях отсутствия отчета на что были потрачены 70 миллиардов евро из бюджета ЕС.

"Сколько продержится Европа (в помощи Украине — ред.) — вопрос. Потому что у Америки есть мировая валюта — доллар, и разнообразными финансовыми манипуляциями и операциями Америка может произвести множество денег, которые можно направить на войну. Но евро — это другое, мы не можем так легко производить деньги, как американцы, у Евросоюза деньги появляются из того, что страны-члены вносят деньги в общий бюджет. Вопрос, сколько мы продержимся, потому что экономика Европы в беде, конца войны не видно, мы отдали более 70 миллиардов евро и не знаем куда, нет отчета", — сказал Орбан.

Ранее ЕК пересмотрев многолетний бюджет ЕС на период с 2024 по 2027 годы, предложила странам увеличить его на 66 миллиардов евро для помощи Украине, реализации программ по миграции и беженцам и укрепления конкурентоспособности союза. Из них 50 миллиардов евро в виде грантов и кредитов предлагается предусмотреть на ближайшие четыре года для финансовой помощи Киеву. Орбан назвал предложение несерьезным, поскольку не известно, куда пошли деньги, выданные Киеву ранее.