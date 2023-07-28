МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Доходы населения США в июне увеличились на 0,3% по сравнению с маем, сообщает бюро экономического анализа министерства торговли страны. Экономист оценил, как рост ключевой ставки в ЕС и США повлияет на рубль

В то же время потребительские расходы выросли на 0,5% в месячном выражении.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали роста доходов на 0,5%, расходов — на 0,4%.

Располагаемые доходы населения в США в июне также поднялись на 0,3% по сравнению с маем, а реальные располагаемые доходы, выраженные с учетом стоимости доллара в 2012 году, увеличились на 0,2%.

Расходы на личное потребление включают в себя три основных компонента — приобретение товаров длительного и кратковременного пользования, а также оплату услуг. Увеличение расходов в целом считается позитивным сигналом для экономики, сигнализирующим о росте ВВП. Оно, впрочем, также может говорить и об ускорении инфляции.

Индикатор публикуется вместе с другим показателем — располагаемыми доходами, которые характеризуют покупательскую способность населения. При расчете этого индикатора учитываются заработная плата, доходы от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии, различные пособия, выплаты по соцстрахованию, доходы от собственности в виде процентов, дивиденды, средства от продажи ценных бумаг, недвижимости минус обязательные платежи, прежде всего, налоги.